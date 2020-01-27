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В Мариуполе задержали гранатометчика "ДНР", участвовавшего в обстрелах Торецка

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Боевик два года воевал против украинских военных на Донбассе

Служба безопасности Украины в Мариуполе задержала боевика террористической организации "ДНР", который принимал активное участие в боевых действиях против украинских военных на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что боевик в течении двух лет был стрелком-гранатометчиком в так называемом "1-го армейского корпуса ДНР".

"С началом вооруженной агрессии РФ против Украины житель Горловки присоединился к пророссийским террористам. Как стрелок-гранатометчик он входил в так называемый "1 армейский корпус ДНР" и принимал активное участие в боях вблизи Горловки в направлении Торецка и вел обстрелы с позиций "Шанхай" и "6\7", - сообщили в СБУ.

Отмечается, что в 2016 году он был комиссован после ранения в голову. А в 2019 году прибыл в Мариуполь в поисках работы.

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Обвинительный акт в отношении него передано в Славянский горрайонный суд Донецкой области.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области была осуждена еще одна поклонница "русской весны", которая в 2014 году принимала участие в проведении незаконного референдума. Ее приговорили к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком.

Также РБК-Украина писало, что СБУ заблокировала сеть информаторов, которые передавали разведывательные данные боевикам "ДНР" вблизи линии разграничения на Донбассе. Полученные данные боевики планировали использоваться для диверсий.

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