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В Мариуполе возросло количество ампутаций конечностей: В чем причина

Фото: Разбомбленный оккупантами Мариуполь (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Из-за недостатка инсулина в оккупированном Мариуполе возросло количество ампутаций конечностей. Ежедневно в городе проводят не меньше двух таких операций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

"Инсулин для больных сахарным диабетом низкого качества и в недостаточном объеме. Источники говорят о внезапном росте ампутаций конечностей у больных сахарным диабетом последнюю неделю. Ежедневно не меньше двух операций", - рассказал Андрющенко.

Напомним, ранее мы писали, что в Мариуполе горожане вынуждены жить в нечеловеческих условиях, которые создали им российские оккупанты. Жители города готовят еду на кострах, хоронят умерших прямо во дворах и понемногу начинают привыкать к таким суровым реалиям.

Как известно, с начала полномасштабного вторжения в Украину оккупанты убили по меньшей мере 22 тыс. мирных жителей Мариуполя. В дальнейшем эта цифра может стать больше, поскольку посчитать количество замученных пока невозможно.

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