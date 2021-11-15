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В Мариуполе пенсионеры получат помощь за вакцинацию от коронавируса

Автор: Дмитрий Кузнецов

Городской совет Мариуполя принял решение вручать продуктовые наборы полностью привитым от коронавируса пенсионерам старше 70 лет. В них будут входить макароны, крупы, сладости и чай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Мариупольского городского совета.

"Вакцинированные пенсионеры получат продуктовые корзины. Их получат пенсионеры старше 70 лет, уже сделавшие полный курс вакцинации (две дозы) от COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первые продуктовые наборы привитые пенсионеры Мариуполя получат в середине декабря. В корзину войдут макаронные изделия, крупы, сладости и чай.

Как отметил глава городского совета Вадим Бойченко, продуктовые наборы - это благодарность пожилым людям за их ответственную и сознательную позицию. По его словам, именно они находятся в группе риска.

В городском совете отметили, что на сегодняшний день в Мариуполе только 7% пенсионеров полностью вакцинировались от коронавируса.

Напомним, в Украине с 19 декабря каждый, кто прошел полный курс вакцинации от коронавируса сможет получить тысячу гривен.

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МариупольКоронавирусВакцинация