В Мариуполе умерла беременная, которая пострадала во время бомбардировки роддома, - журналист

"Первая беременная девушка из видео/фото репортажей с места бомбежки детской больницы номер три в Мариуполе (роддом), та, которую выносили на носилках, не выжила. И ребенок ее не рожденный не выжил", - написала журналистка.

По словам Долиной, эту информацию подтвердил фотограф Евгений Малолетка, который был во время эвакуации женщин и делал фото для AP.

Отметим, что другая женщина, Марианна Пидгурская, которую тоже сфотографировали при обстреле роддома Мариуполя, жива и 10 марта она родила девочку.