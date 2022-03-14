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В Мариуполе умерла беременная, которая пострадала во время бомбардировки роддома, - журналист

Автор: Роман Мирончук

В Мариуполе умерла одна из беременных женщин, которая пострадала во время бомбардировки роддома 9 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналистку "Голоса Америки" Асю Долину в Facebook.

"Первая беременная девушка из видео/фото репортажей с места бомбежки детской больницы номер три в Мариуполе (роддом), та, которую выносили на носилках, не выжила. И ребенок ее не рожденный не выжил", - написала журналистка.

По словам Долиной, эту информацию подтвердил фотограф Евгений Малолетка, который был во время эвакуации женщин и делал фото для AP.

Отметим, что другая женщина, Марианна Пидгурская, которую тоже сфотографировали при обстреле роддома Мариуполя, жива и 10 марта она родила девочку.

Напомним, при обстреле детской больницы в Мариуполе погибли 3 человека. В том числе ребенок. Кроме того, травмы получили 17 человек.

Мы также писали, что в ООН, как и во всем мировом сообществе, шокированы нападением на роддом в Мариуполе.

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Война России против УкраиныМариуполь