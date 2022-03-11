UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Мариуполе российские войска за 12 дней убили более 1500 мирных жителей

Автор: Татьяна Самарук

Более полутора тысяч жителей Мариуполя были убиты российскими войсками за время блокады города и обстрела жилых кварталов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение городского совета Telegram.

В частности, российские военные за 12 дней убили 1582 мирных мариупольцев.

"Светлая память погибшим в этой ужасной войне. Каждый оккупант будет гореть в аду. Мы никогда не забудем и никогда не простим это преступление против человечества, против Украины, против Мариуполя", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что волонтерка рассказала об ужасах, которые совершает враг в Мариуполе.

Также мы писали, что Зеленский сказал, что у оккупантов есть четкий приказ держать Мариуполь в заложниках и постоянно обстреливать.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь