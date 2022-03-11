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В Мариуполе российские войска за 12 дней убили более 1500 мирных жителей

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Мариуполь, Пятница 11 марта 2022 18:40
В Мариуполе российские войска за 12 дней убили более 1500 мирных жителей В Мариуполе убили более 1500 мирных жителей (t.me.polkazov)
Автор: Татьяна Самарук

Более полутора тысяч жителей Мариуполя были убиты российскими войсками за время блокады города и обстрела жилых кварталов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение городского совета Telegram.

В частности, российские военные за 12 дней убили 1582 мирных мариупольцев.

"Светлая память погибшим в этой ужасной войне. Каждый оккупант будет гореть в аду. Мы никогда не забудем и никогда не простим это преступление против человечества, против Украины, против Мариуполя", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что волонтерка рассказала об ужасах, которые совершает враг в Мариуполе.

Также мы писали, что Зеленский сказал, что у оккупантов есть четкий приказ держать Мариуполь в заложниках и постоянно обстреливать.

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