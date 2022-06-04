В Мариуполе россияне вывозят трупы вместе с мусором на полигон, - советник мэра

В Мариуполе российские оккупанты начали сносить дома без разбора завалов. После чего вместе с мусором вывозят трупы на полигон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.
"Вчера после обнародования данных о телах погибших под завалами, оккупанты приступили к прямому сносу домов без разбора завалов", - сообщил он.
По его словам, россияне уничтожают улики, не тратя время на поиск погибших в разбитых домах.
"Данные о новые тела погибших невозможно получить в связи с тем, что после сноса все вывозится на свалку Левобережного района. Если в зданиях оставались трупы, то они вместе с мусором выгружены на мусорном полигоне", - рассказал Андрющенко.
Напомним, ранее в Мариуполе в расстрелянном ради сюжета для росТВ доме обнаружили тела шестерых погибших.
Отметим, что за три месяца войны в Мариуполе погибли по меньшей мере 22 тысячи людей.