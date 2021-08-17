В Мариуполе пригрозили закрыть заведения с невакцинированными от COVID работниками

В Мариуполе могут закрыть заведения и рынки из-за непривитых работников. Власти города предупредили предпринимателей, что вакцинация персонала - это гарантия дальнейшей работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы города .

"В этом году, если персонал не будет вакцинирован, то предприятия сферы обслуживания и рынки будут закрыты. Поскольку, в первую очередь, это опасно для посетителей", - сказал мэр Мариуполя Сергей Орлов на встрече с предпринимателями.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день вакцинация от коронавируса - это единственная возможность защиты от инфекции. "Ключевое - это гарантия дальнейшей работы ваших заведений", - резюмировал Орлов.

Директор департамента здравоохранения города Андрей Ремпель в свою очередь отметил, что городские власти готовы организовать выездные бригады медиков на предприятия и рынки для вакцинации работников.