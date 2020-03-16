В Мариуполе с подозрением на коронавирус госпитализировали ребенка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Как сообщается, сейчас пациент получает необходимое лечение. Медики оценивают его состояние как среднее.



Вместе с ребенком была госпитализирована его мать.

Всего в Мариуполе на сегодняшний день есть четыре подозрения на COVID-19 у людей, которые недавно вернулись из-за границы.

У всех взяли биоматериал. Завтра, 17 марта, ожидаются результаты тестирования.

Напомним, во Львовскую областную инфекционную больницу с подозрением на коронавирус госпитализировали восемь человек. Среди них - двое пациентов из Дрогобычского района, один - из Перемышлянского и остальные - из Львова.

Кроме того, в понедельник, 16 марта, в Украине усилили меры карантина. А 17 числа народные депутаты на внеочередном заседании намерены принять ряд инициатив для противодействия коронавируса.

По состоянию на утро 16 марта в Украине зафиксировали два новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, общее число зараженных достигли пяти человек: четыре случая в Черновицкой и один - в Житомирской области.