В Мариуполе мужчина погиб от взрыва гранаты в доме

В Кальмиусском районе Мариуполя вчера, 21 августа, произошел взрыв гранаты в жилом доме. В результате взрыва смертельные осколочные ранения получил мужчина 1961 года рождения.

Об этом сообщает полиция Донецкой области.

О происшествии правоохранителям сообщила жительница дома, которая на момент взрыва находилась во дворе. На месте происшествия полицейские изъяли вещественные доказательства и назначили ряд экспертиз.

Кроме того, в ходе осмотра дома правоохранители обнаружили почти 300 патронов различного калибра, гильзы и порох. Сейчас полиция устанавливает происхождение боеприпасов.

Полиция открыла уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 115 (несчастный случай) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с боеприпасами) Уголовного кодекса Украины.

Фото: вещественные доказательства (police.dn.ua)

Напомним, от взрыва артиллерийского снаряда погиб житель Харьковской области, взрыв произошел, когда мужчина пытался разобрать найденный боеприпас.

Кроме того, мужчина бросил гранату в гостей в Одессе; в результате взрыва гранаты пострадали трое людей.