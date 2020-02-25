В Мариуполе киевские полицейские устроили ДТП с пострадавшим

В Мариуполе утром 25 февраля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием сотрудников патрульной полиции Киева и еще одним автомобилем, в результате чего один человек пострадал. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований (ГБР).

Как отметили в Бюро, ГБР начало досудебное расследование по факту ДТП.

"По предварительной информации, сотрудник управления патрульной полиции в городе Киеве, находясь за рулем служебного автомобиля марки "Volkswagen Crafter", не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем "Volkswagen Touareg". В результате ДТП пассажирка автомобиля "Volkswagen Crafter" получила телесные повреждения", - сообщили в ГБР.

По данному факту открыто дело по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве маршрутка на полном ходу въехала в заднюю часть грузовика. В результате 11 человек были госпитализированы.

Также сообщалось, что в центре Николаева сегодня, 24 февраля, произошло ДТП с участием автомобиля Range Rover и маршрутного микроавтобуса. В результате столкновения один человек погиб, еще четыре пострадали.