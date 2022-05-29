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В Мариуполе инфекции могут забрать жизни тысячи жителей, - мэр

Фото: в Мариуполе из-за инфекций могут погибнуть тысячи местных жителей (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

В Мариуполе Донецкой области летом могут возникнуть вспышки инфекционных заболеваний - дизентерии, чумы и др. Это грозит гибелью тысяч местных жителей, которых не выпускают российские оккупанты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Мариуполя Вадима Бойченко в эфире телемарафона.

По его словам, захватчики в Мариуполе Донецкой области убили 22 тысячи человек, что привело к стихийным захоронениям. В "плену" остается еще более 100 тысяч жителей.

Врачи говорят, что неработающая канализация, отсутствие сбора мусора и потепление, может привести к вспышкам инфекций.

Напомним, в Херсонской области оккупанты разыскивают мариупольцев, чтобы отправить домой. Захватчики готовят автобусы для возвращения людей в город.

Мы также писали о том, что в Мариуполе под завалами завода "Октябрь" выявили 70 тел погибших. По совам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, людей заперло обломками здания после обстрела.

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