В Мариуполе в ДТП пострадали пять человек

В Приморском районе Мариуполя по улице Ушакова столкнулись два легковых автомобиля в результате чего травмы получили пятеро человек. К ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия (ДТП) было привлечено 7 спасателей и две единицы техники.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, прибыв на место происшествия, спасателям пришлось извлекать двух пострадавших из легкового автомобиля. После чего их госпитализировала карета скорой помощи. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются соответствующими специалистами.

Напомним, в Мариуполе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей, вследствие чего погибли два человека.

Кроме того, в Киеве водителя, который совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие на пешеходном переходе, лишили свободы сроком до 6 лет.

Также сообщалось, что за год количество смертельных ДТП в Украине выросла на 14%.