В Мариуполе в ДТП погибли два человека

В Мариуполе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей, вследствие чего погибли два человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что ДТП произошло 2 марта около 23:15 на улице Олимпийская в Мариуполе. Тело одного из погибших пришлось деблокировать спасателям.

"В результате столкновения двух легковых автомобилей погибли двое мужчин. Один из них был заблокирован в салоне покореженной машины. Бойцы ГСЧС деблокировали тело погибшего и передали его представителям Национальной полиции", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харьковской области в ДТП с участием легковушки и грузовика погибли четыре человека. Все погибшие ехали в легковом автомобиле.

Также РБК-Украина писало, что в Днепропетровской области утром, 2 марта, произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате столкновения один человек погиб, еще четыре получили травмы.

Кроме этого 25 февраля в Мариуполе киевские полицейские устроили ДТП с пострадавшим. ГБР начало расследование относительно аварии.