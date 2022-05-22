Мариуполь на грани катастрофы. Трупный яд может попасть в водопроводную систему города,- Денисова

"На протяжении почти трех месяцев захвата и оккупации города жители хоронили убитых рашистами родных и соседей во дворах возле домов, находящихся рядом с коммуникациями водоснабжения и водоотведения", - пишет Денисова.

После запуска поврежденных систем водоснабжения, вода вышла на поверхность земли и размыла стихийные захоронения. Сейчас высока угроза попадания трупного яда, бактерий, микробактерий туберкулеза и других возбудителей в водопроводную систему, подземные источники и реки с морем.

В то же время вода смешивается и со стоками из канализаций из-за чего становится неестественной для потребления.

"Кроме того, российские захватчики превратили город в мусоросборник, так как бытовой мусор ничем вывезти уже два месяца, его начали выбрасывать рядом с домами", - добавляет омбудсмен.

Часть мусора, которая затоплена водой также приводит к росту бактерий, которые позже попадают до грунтовых вод, рек и моря.

"Также, из-за разорванных ракет и авиабомбы, почвы, подземные воды в городе загрязнены химическими веществами и тяжелыми металлами, что приводит к опасному для человека и окружающей среды накоплению канцерогенного мусора", - отмечает Денисова.