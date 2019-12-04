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В Марьинке восстановят электроснабжение

Новости » Недвижимость     04.12.2019 - 12:30
В Марьинке восстановят электроснабжение
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Это стало возможным после обещания боевиков не открывать огонь

В Донецкой области восстановят электроснабжение в городе Марьинка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб операции Объединенных сил.

Это стало возможным после гарантии, что боевики не будут открывать огонь.

"Украинская сторона совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон информирует, что с получением долгожданных гарантий по соблюдению режима прекращения огня со стороны оккупационной администрации Российской Федерации в Донецкой области, с 9 часов 4 декабря 2019 года в районе населенного пункта Марьинка началось проведение аварийно-восстановительных работ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рабочие уже приступили к замене поврежденного трансформатора сети. Осталось восстановить электропитание 60 домов на улицах Тельмана и Октябрьской.

В Марьинке восстановят электроснабжение

Напомним, 25 ноября из-за непогоды произошло обесточивание почти 260 домов в Марьинке. Бригады украинских ремонтников оперативно восстановили подачу электричества в 200 домов, однако часть домов осталась обесточенной.

Бригады не смогли приступить к ремонту на улицах Тельмана и Октябрьской из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны боевиков. Поврежденные линии электропередач находятся в пределах ведения огня оккупантов.

Также РБК-Украина писало, что 28 ноября в Луганской области из-за непогоды произошло отключение электроэнергии в почти 900 абонентов в 11 населенных пунктах. Полностью обесточенными оказались 6 населенных пунктов.

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