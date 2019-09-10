В Марьинке в результате ДТП сгорел автомобиль, есть погибшие

В Марьинке Донецкой области в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) сгорел автомобиль, погибли два человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что инцидент произошел ночью. По данным спасателей, авария произошла на выезде из Марьинки, в результате ДТП загорелся легковой автомобиль. Также спасатели сообщили, что на месте инцидента погибли два человека, которые были в машине.

"Спасатели локализовали пожар в 00:48 и ликвидировали в 00:55. Обстоятельства происшествия устанавливаются соответствующими специалистами", - говорится в сообщении.

Фото: ДТП в Марьинке (dn.dsns.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие при участии полицейской машины. В частности, рано утром автомобиль наехал на бордюрный камень и перевернулся, в результате инцидента пострадали двое патрульных, которых с ушибами доставили в больницу.

До этого в Черновицкой области нетрезвый водитель сбил ребенка на квадроцикле, в результате чего последний погиб. Со слов очевидцев, автомобиль двигался с превышением допустимого скоростного режима.