У німецькому Мангеймі автівка в'їхала у натовп: введена велика поліцейська операція

У центрі Маннгейма сталася трагедія: автомобіль в'їхав у натовп людей, внаслідок чого загинув один. Поліція проводить розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW та The Guardian. .

У центрі Мангейма (Німеччина) сталася трагедія, коли автомобіль в'їхав у натовп людей. В результаті інциденту в центрі міста була перекрита вся територія, а правоохоронці проводять активну операцію з залученням екстрених служб.

За словами очевидців, автомобіль в'їхав у натовп, в результаті чого, ймовірно, один чоловік загинув. На місці події зібрались великі сили поліції та рятувальників.

Інцидент стався на центральній парадній площі міста, і, за інформацією SWR, у ньому загинув як мінімум один чоловік. Очевидці повідомляють, що автомобіль в'їхав у людей, а на місці були помічені обломки, принаймні одна особа була накрита брезентом.

Місцева поліція затримала одного підозрюваного на місці події, в той час як слідчі встановлюють, чи були замішані інші особи. Інформація про можливі мотиви та обставини інциденту наразі не розголошується.

Поліція підтвердила, що інцидент стався на центральній площі міста і вже ведеться розслідування.

Цей інцидент стався на тлі святкувань карнавального сезону в Німеччині, зокрема відкриття місцевого карнавального ринку та проведення карнавального параду. На вівторок також було заплановано традиційну вуличну карнавальну подію.

Місцеві ЗМІ повідомляють про значну присутність поліції, а також поліцейський вертоліт, що кружляє над місцем події.

Поліція закликала жителів міста уникати центру Мангейма та дотримуватись заходів безпеки, оскільки влада наразі не виключає можливість терористичних намірів.

Враховуючи нещодавні випадки наїздів на натовп у інших містах, зокрема в Мюнхені та Магдебурзі, даний інцидент викликає підвищену тривогу серед місцевих правоохоронних органів.