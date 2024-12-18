Мандрівка в Угорщину. З якими товарами й речами не пропустять через кордон: повний список

Українці можуть в'їжджати в Угорщину на підставі біометричного паспорта і перебувати в країні до 90 днів без оформлення візи. Протягом цього періоду можна подати заяву на отримання тимчасового захисту.
РБК-Україна розповідає, які речі заборонено перевозити через кордон з Угорщиною, а на які - діють обмеження.
В Угорщину не можна провозити зброю, наркотичні засоби, порнографічні матеріали, радіоактивні речовини та рецептурні препарати. Також діє заборона на ввіз м'ясних та молочних продуктів із країн, які не входять до ЄС. Виняток становлять: Андорра, Хорватія, Фарерські острови, Гренландія, Ісландія, за умови, що продукції не багато.
Під забороною імпорт рідкісних видів тварин і рослин, та виробів із них. Зокрема, йдеться про слонову кістку, панцир черепахи, корали, шкіру рептилій, деревину з лісів Амазонії. Для перевезення пальто, хутра та шкіряного взуття з охоронюваних тварин знадобиться спеціальний дозвіл.
Під час перетину кордону наземним транспортом дозволено перевозити особисті речі некомерційного характеру вартістю до 300 євро, під час подорожі авіа або морем - 430 євро, 150 євро для мандрівників віком до 15 років.
Також потрібно задекларувати готівкову валюту, якщо її еквівалент перевищує 10 тис. євро.
Мандрівникам, які в'їжджають в Угорщину з країн, які не входять до Європейського союзу (у тому числі з України), дозволено із собою мати наступні товари:
Зазначимо, що якщо людина проходить курс лікування рецептурними препаратами, то для їх перевезення вона повинна мати при собі медичну довідку із вказаним діагнозом, завірену лікарем.
Які обмеження на алкоголь та тютюнові вироби:
Додамо, що перевозити спиртне та алкоголь можуть особи від 17 років. Окремі умови діють для осіб, які проживають у прикордонній зоні (регіон за межами розширення кордонів Європейського Союзу, включаючи: Албанію, Боснію та Герцеговину, Хорватію, Македонію, Сербію та Чорногорію). У цьому випадку кількість дозволеного спиртного та тютюнових виробів більш як вдвічі менша.
При подорожах із країн Європейського Союзу мандрівники можуть ввозити в Угорщину наступні товари:
800 сигарет або 400 сигарил, або 200 сигар або 1 кг курильного тютюну
Ця норма товарів дозволена, але митники все одно можуть її вилучити, якщо переконаються, що їх перевозять у комерційних цілях. За порушення інших митних правил можуть призначити штраф, у крайніх випадках людину депортують і видадуть заборону на в'їзд у країни ЄС.
Раніше ми писали про те, що не можна провозити у Польщу та за які товари можна отримати штраф. Читайте також про те, які митні правила діють у Німеччині та Молдові.
Нещодавно ми повідомляли про те, що нова система Entry/Exit Scheme на кордонах ЄС ще не запрацювала, бо деякі країни не встигли підготувати технічну базу для неї. Про дату запуску нововведення поки не повідомляють. Європейська комісія запропонувала впровадити EES у квітні 2016-го, вона мала стартувати у 2022 році.
Під час під підготовки матеріалу використали: Visahq.com та Visitukraine.today.
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