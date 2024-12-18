Мандрівка в Угорщину. З якими товарами й речами не пропустять через кордон: повний список

Які товари і речі заборонено ввозити в Угорщину

В Угорщину не можна провозити зброю, наркотичні засоби, порнографічні матеріали, радіоактивні речовини та рецептурні препарати. Також діє заборона на ввіз м'ясних та молочних продуктів із країн, які не входять до ЄС. Виняток становлять: Андорра, Хорватія, Фарерські острови, Гренландія, Ісландія, за умови, що продукції не багато.

Під забороною імпорт рідкісних видів тварин і рослин, та виробів із них. Зокрема, йдеться про слонову кістку, панцир черепахи, корали, шкіру рептилій, деревину з лісів Амазонії. Для перевезення пальто, хутра та шкіряного взуття з охоронюваних тварин знадобиться спеціальний дозвіл.

Під час перетину кордону наземним транспортом дозволено перевозити особисті речі некомерційного характеру вартістю до 300 євро, під час подорожі авіа або морем - 430 євро, 150 євро для мандрівників віком до 15 років.

Також потрібно задекларувати готівкову валюту, якщо її еквівалент перевищує 10 тис. євро.

Що можна провозити в обмеженій кількості при в'їзді із третіх країн

Мандрівникам, які в'їжджають в Угорщину з країн, які не входять до Європейського союзу (у тому числі з України), дозволено із собою мати наступні товари:

макарони і крупи - до 5 кг

кава - до 500 г, чай - до 100 г

цукор - до 20 кг

не більше 20 кг випотрошеної риби

пальне в каністрі - не більше 10 літрів

техніка, що була у вжитку - до двох одиниць, якщо вартість не перевищує 300 євро

сухе молоко для немовлят, їжа для дітей та спеціальна медична їжа (включаючи їжу для домашніх тварин) можуть бути дозволені, якщо їх не потрібно охолоджувати перед відкриттям. Кількість такої продукції не повинна перевищувати 10 кг, якщо вона з Хорватії, Фарерських островів, Гренландії та Ісландії, та 2 кг, якщо вона з інших країн

домашні тварини повинні бути ідентифікованими (татуювання або електронна система ідентифікації), щепленими проти сказу та мати довідку про стан здоров'я

ліки тільки для особистого використання

Зазначимо, що якщо людина проходить курс лікування рецептурними препаратами, то для їх перевезення вона повинна мати при собі медичну довідку із вказаним діагнозом, завірену лікарем.

Які обмеження на алкоголь та тютюнові вироби:

40 сигарет або 20 сигарил, або 10 сигар, або 50 грам курильного тютюну (ця норма діє при перетині кордону наземним транспортом, у разі авіа та морським шляхом норма збільшується вп'ятеро)

1 літр алкоголю, що перевищує 22% об., або неденатурований етиловий спирт 80% об, 2 літри алкоголю, що не перевищує 22%, 4 л вина та 16 літрів пива

Додамо, що перевозити спиртне та алкоголь можуть особи від 17 років. Окремі умови діють для осіб, які проживають у прикордонній зоні (регіон за межами розширення кордонів Європейського Союзу, включаючи: Албанію, Боснію та Герцеговину, Хорватію, Македонію, Сербію та Чорногорію). У цьому випадку кількість дозволеного спиртного та тютюнових виробів більш як вдвічі менша.

Угорські митники на міжнародному пункті пропуску (фото ілюстративне: Getty Images)

Які обмеження при в'їзді із країн ЄС

При подорожах із країн Європейського Союзу мандрівники можуть ввозити в Угорщину наступні товари:

800 сигарет або 400 сигарил, або 200 сигар або 1 кг курильного тютюну

10 л напоїв із вмістом понад 22% спирту або 20 літрів алкогольних напоїв міцністю менш як 22%, або 90 літрів вина (але не більше 60 літрів ігристого) або 110 літрів пива

Ця норма товарів дозволена, але митники все одно можуть її вилучити, якщо переконаються, що їх перевозять у комерційних цілях. За порушення інших митних правил можуть призначити штраф, у крайніх випадках людину депортують і видадуть заборону на в'їзд у країни ЄС.