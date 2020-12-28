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В "Манчестер Сити" вспышка коронавируса. Матч с "Эвертоном" отменен

Ливерпуль, Понедельник 28 декабря 2020 22:52
В "Манчестер Сити" вспышка коронавируса. Матч с "Эвертоном" отменен
Фото: матч "Эвертон" - "Ман Сити" отменен (facebook.com/mancity)
Автор: Вера Олейник

Матч 16 тура английской Премьер-лиги (АПЛ) между "Эвертоном" и "Манчестер Сити", который должен был состояться в Ливерпуле 28 декабря, отменен. Причиной стала вспышка коронавируса в составе "горожан".

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

После дополнительного тестирования в манчестерской команде, в составе которой выступает украинец Александр Зинченко, подтвердили еще несколько случаев заражения. Имена инфицировавшихся не называются.

Отметим, что несколько дней назад "горожане" сообщили, что у нападающего Габриэля Жезуса, защитника Кайла Уокера и еще двух сотрудников клуба обнаружили Covid-19.

Все те, кто сдал положительные тесты, отправятся на карантин. База "Ман Сити" будет закрыта на неопределенный период. Решение о возобновлении тренировок будет принято после дополнительного тестирования. Дата и время проведения перенесённого поединка пока неизвестны.

Напомним, в Великобритании сейчас особенно тяжелая ситуация с коронавирусом - выявили новый штамм Covid-19, после чего ряд государств прекратил авиасообщение с Объединенным Королевством.

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Новости Украины Спорт Манчестер СитиВеликобританияЭвертончемпионат АнглииотменаФутболКоронавирус

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