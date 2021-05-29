"Манчестер Сити" - "Челси": букмекеры назвали фаворита финала Лиги чемпионов

Сегодня в финале Лиги чемпионов между собой встретятся два английских клуба - "Манчестер Сити" и "Челси". Букмекеры считают фаворитом противостояния клуб из Манчестера.

Так, на победу "Манчестер Сити" в основное время букмекеры дают коэффициент 1.96, тогда как на триумф "Челси" - 4.60. То, что матч в основное время завершится вничью - 3.35.

Что касается итогового результата, то здесь "Сити" дают 1.45, "Челси" - 2.85.

Также букмекеры считают, что матч будет малорезультативным. Тотал больше 2.5 (то, что в матче будет забито 3 и более гола) оценивается в 2.41, тогда как на 2 и менее голов - 1.79.