"Манчестер Сити" - "Челси": букмекеры назвали фаворита финала Лиги чемпионов

Сегодня в финале Лиги чемпионов между собой встретятся два английских клуба - "Манчестер Сити" и "Челси". Букмекеры считают фаворитом противостояния клуб из Манчестера.
Подробнее о прогнозах букмекеров - в материале РБК-Украина.
Так, на победу "Манчестер Сити" в основное время букмекеры дают коэффициент 1.96, тогда как на триумф "Челси" - 4.60. То, что матч в основное время завершится вничью - 3.35.
Что касается итогового результата, то здесь "Сити" дают 1.45, "Челси" - 2.85.
Также букмекеры считают, что матч будет малорезультативным. Тотал больше 2.5 (то, что в матче будет забито 3 и более гола) оценивается в 2.41, тогда как на 2 и менее голов - 1.79.
Напомним, финал ЛЧ стартует в 22:00. Транслировать матч в Украине будут "Футбол 1" и Volia Football 1.
Как ранее писало РБК-Украина, для "Сити" это будет первый финал ЛЧ. "Челси" уже дважды играло в решающих матчах самого престижного клубного турнира Европы, один раз праздновало победу. Отметим, что выйти в основе "Ман Сити" имеет хорошие шансы украинец Александр Зинченко. Он может стать третьим украинцем, игравшим в финалах ЛЧ.