UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

"Манчестер Сити" - "Челси": букмекеры назвали фаворита финала Лиги чемпионов

Автор: Игорь Литвиненко

Сегодня в финале Лиги чемпионов между собой встретятся два английских клуба - "Манчестер Сити" и "Челси". Букмекеры считают фаворитом противостояния клуб из Манчестера.

Подробнее о прогнозах букмекеров - в материале РБК-Украина.

Так, на победу "Манчестер Сити" в основное время букмекеры дают коэффициент 1.96, тогда как на триумф "Челси" - 4.60. То, что матч в основное время завершится вничью - 3.35.

Что касается итогового результата, то здесь "Сити" дают 1.45, "Челси" - 2.85.

Также букмекеры считают, что матч будет малорезультативным. Тотал больше 2.5 (то, что в матче будет забито 3 и более гола) оценивается в 2.41, тогда как на 2 и менее голов - 1.79.

Напомним, финал ЛЧ стартует в 22:00. Транслировать матч в Украине будут "Футбол 1" и Volia Football 1.

Как ранее писало РБК-Украина, для "Сити" это будет первый финал ЛЧ. "Челси" уже дважды играло в решающих матчах самого престижного клубного турнира Европы, один раз праздновало победу. Отметим, что выйти в основе "Ман Сити" имеет хорошие шансы украинец Александр Зинченко. Он может стать третьим украинцем, игравшим в финалах ЛЧ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Манчестер СитиЧелсибукмекерыЛига Чемпионов