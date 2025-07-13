Малюк заявив про ліквідацію кілерів, які вбили полковника СБУ в Києві: перші деталі

Українські правоохоронці виявили та ліквідували кілерів, які вбили полковника СБУ Івана Воронича в Києві 10 липня.

Про це заявив голова Служби безпеки України Василь Малюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ у Facebook .

За словами Малюка, росіяни передчасно направили в Україну агентурно-бойову групу ФСБ. Три дні тому вона вбила співробітника СБУ, полковника Івана Воронича.

У результаті проведення негласних розшукових, активно-контррозвідувальних заходів вороже лігво вдалося виявити.

"Під час затримання вони почали чинити опір, був вогневий контакт, тому негідників ліквідовано. Хочу нагадати, що єдина перспектива ворога на території України - це смерть", - наголосив Малюк.

Він подякував за професіоналізм і підтримку співробітникам Департаменту карного розшуку Нацполіції.

Деталі від СБУ

Як з'ясувалося, вбивство полковника СБУ Івана Воронича скоїли чоловік і жінка. Їхній куратор наказав їм стежити за полковником, з'ясувати його графік дня та маршрути пересування.

Після цього росіянин передав агентам координати схрону, де знаходився пістолет.

Після вбивства Вороніча кілери намагалися "залягти на дно". Але співробітники СБУ виявили їхнє місцезнаходження в Київській області. Сьогодні, 13 липня, вранці в результаті операції СБУ кілерів було ліквідовано. Спецоперацією особисто керував Малюк.