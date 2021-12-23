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На Мальте вводят COVID-ограничения из-за всплеска заболеваемости

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Мальта, Четверг 23 декабря 2021 16:27
На Мальте вводят COVID-ограничения из-за всплеска заболеваемости Фото: на Мальте вводят карантинные ограничения из-за коронавируса (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

В четверг, 23 декабря, на Мальте зарегистрировали рекордное количество случаев инфицирования коронавирусом. В связи с ростом заболеваемости власти приняли решение об ужесточении карантинных мер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Malta.

Так, за сутки в стране зафиксировали 733 случая заболеваения. Это самый высокий показатель на Мальте с начала пандемии COVID-19.

Потому с 27 декабря власти усилят ограничения. С этого дня будут запрещены все массовые мероприятия, за исключением свадеб и похорон.

Также министр здравоохранения Мальты Крис Фирн объявил, что с 17 января бары, рестораны, клубы, тренажерные залы, бассейны и СПА-комплексы, казино, игровые залы, кинотеатры, театры и спортивные сооружения будут открыты только для тех, у кого есть действующее свидетельство о вакцинации. Во всех заведениях будет комендантский час с 01:00.

Однако спортивные мероприятия могут продолжаться, но зрители не допускаются. Кроме того, часы посещения больниц будут сокращены.

Напомним, в ECDC составили новый рейтинг государств с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом.

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