На Мальте правительство провело экстренное заседание из-за убийства журналистки

Фото: Дафна Каруана Галициа (twitter/mediamediatwi)

На заседании присутствовали генпрокурор и комиссар полиции

Кабинет министров и члены парламентских фракций Мальты собрались в четверг на экстренное заседание на фоне расследования убийства мальтийской журналистки Дафне Каруаны Галичине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Malta.

Официальная повестка встречи не была объявлена. Издание утверждает, что основными темами должны были стать прошение о помиловании бизнесмена Йоргена Фенека, задержанного по подозрению в причастности к убийству, и политический кризис, вызванный отставкой и арестом руководителя аппарата премьера Кита Шембри.

"Ситуация крайне серьезная", - отметил вице-премьер Мальты Крис Ферн.

Возвращаясь позже, министр Майкл Фарругия сказал, что кабинет был созван, когда это было необходимо.

По словам свидетелей, комиссар полиции и генеральный прокурор также входили в Кастилию через заднюю дверь.

Ранее сообщалось, что на Мальте требуют отставки премьер-министра Джозефа Муската после "недели политических отставок" в его правительстве.

Мальтийский журналистка погибла 16 октября 2017 года во время взрыва его автомобиля. За 15 дней до смерти журналистка подавала в полицию заявления о том, что ей угрожают.

РБК-Украина писало, что в июле 2018 года генеральный прокурор Мальты снял обвинения с премьера страны Джозефа Муската, которого подозревали в злоупотреблениях и получении выгоды от тайной оффшорной компании.

Дафна Каруана Галиция обнародовала информацию, что жена пермьера Мишель владела компанией Egrant, которая фигурировала в офшорном скандале и отмывала деньги компании, связанной с семьей президента Азербайджана.