Мальта закрывает границы для невакцинированных: названы условия для въезда в страну

Как отметил глава Минздрава Крис Ферн, со среды, 14 июля, въезжающие в страну должны будут предъявить признанный Мальтой, Евросоюзом или Великобританией сертификат о вакцинации от коронавируса.

"Мы будем первой страной в Европе, которая сделает этот шаг", - цитирует издание министра.

По его словам, дети для въезда в страну должны будут предъявить отрицательный ПЦР-тест.

Кроме того, с 14 июля на Мальте будут закрыты школы английского языка. Министр отметил, что в девяти таких учебных заведениях были выявлены случаи COVID-19.