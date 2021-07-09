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Мальта закрывает границы для невакцинированных: названы условия для въезда в страну

Автор: Дмитрий Кузнецов

Сертификаты о вакцинации от коронавируса станут обязательными для въезда на Мальту с 14 июля. Без этого документа попасть в страну иностранцу будет невозможно. Кроме того, с этой даты закрываются школы английского языка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Malta Today.

Как отметил глава Минздрава Крис Ферн, со среды, 14 июля, въезжающие в страну должны будут предъявить признанный Мальтой, Евросоюзом или Великобританией сертификат о вакцинации от коронавируса.

"Мы будем первой страной в Европе, которая сделает этот шаг", - цитирует издание министра.

По его словам, дети для въезда в страну должны будут предъявить отрицательный ПЦР-тест.

Кроме того, с 14 июля на Мальте будут закрыты школы английского языка. Министр отметил, что в девяти таких учебных заведениях были выявлены случаи COVID-19.

Напомним, Украина ведет переговоры с Мальтой о взаимном признании свидетельств о вакцинации от коронавируса.

Отметим, украинское свидетельство вакцинации от коронавируса уже признала Венгрия.

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МальтасертификатыКоронавирусВакцинация