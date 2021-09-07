Малогабаритные квартиры в крупных городах растут в цене: насколько подорожает жилье на вторичке

В крупнейших городах Украины по итогам года рост стоимости малогабаритных квартир в городах-миллионниках может достичь 17-20% (до конца текущего года - до 7%). Аренда вырастет в пределах 10-15%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины.

Преимущественно это касается наиболее востребованной категории жилья-малогабаритных квартир площадью до 50 кв. м в типовых домах советской застройки, расположенных в удачных локациях. Однако в других областных центрах рост цен на похожие квартиры вряд ли превысит 15%.

"Миграционные процессы существенно влияют на рост спроса на малогабаритное жилье в городах-миллионниках. Граждане меняют место жительства, преимущественно из-за больших возможностей найти достойную работу и лучший уровень жизни. Соответственно квартиры в небольших городах теряют свою популярность", - сказал глава АСНУ Юрий Пита.

Среди главных причин роста стоимости жилья на вторичном рынке эксперт назвал инфляционные процессы, неуверенность экономической политики страны, что сказывается на уровне благосостояния граждан, а также ограниченное действие государственных ипотечных программ.

По данным АСНУ, льготная ипотека под 7% лишь на 1-2% увеличила число потенциальных покупателей жилья. Именно поэтому, как и на первичном рынке, в ближайшие месяцы будут сформированы максимальные цены, которые будут отвечать реальному и весьма ограниченному в финансовом плане спросу.

В сегменте аренды жилья, если не возникнет новых форс-мажорных обстоятельств или локдауна, цены почти полностью вернутся к “пандемическому” уровню. Таким образом, как сказал президент АСНУ, стоимость аренды по итогам 2021 года вырастет на 25-30%. Осенью возобновляется активная деловая жизнь, студенты возвращаются к учебе, что и влияет на стоимость аренды.

"Осенью аренда квартир, преимущественно 1-2-комнатных в Киеве, Днепре, Львове, Одессе и Харькове может вырасти в пределах 10-15%, в других областных центрах — до 7-10%. При этом обещанный рост коммунальных расходов на 40-70%, что ляжет на плечи арендаторов, будет сдерживать рост цен несмотря на возможный рост спроса. До конца отопительного сезона стоимость аренды будет ориентирована на совокупные расходы нанимателей жилья", - подытожил Юрий Пита.