Малоактивный фронт: понедельник "побалует" украинцев теплом

Водителям стоит быть внимательнее - на дорогах вероятна гололедица

В Украине неделя начнется теплым "мартовским" понедельником - 4 февраля практически на всей территории страны сохранится оттепель, местами ожидаются непродолжительные осадки в виде дождей. Об этом говорится в прогнозе погоды на сайте Gismeteo.

Синоптики сообщают о малоактивном фронте, который перемещается через Украину и влияет на образование теплых воздушных масс.

В целом по стране будет без существенных осадков.

Иллюстративное фото: pixabay.com

В некоторых регионах прогнозируют туманы. В темное время суток на дорогах будет гололедица (везде, кроме южных областей).

В среднем температура воздуха в ночное время составит от -2 до +5 градусов, а днем будет от +2 до +12 градусов.

В столице столбики термометров будут варьироваться в пределах +1...+6 градусов.

В Киеве - облачно с прояснениями. Также стоит готовиться к небольшому дождю.

Иллюстративное фото: pixabay.com

Как сообщалось, ранее сурок Тимка рассказал, какая весна ожидает украинцев.

Также мы писали о том, что спасатели предупреждают о последствиях оттепели.