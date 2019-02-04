Малоактивный фронт: понедельник "побалует" украинцев теплом

Водителям стоит быть внимательнее - на дорогах вероятна гололедица
В Украине неделя начнется теплым "мартовским" понедельником - 4 февраля практически на всей территории страны сохранится оттепель, местами ожидаются непродолжительные осадки в виде дождей. Об этом говорится в прогнозе погоды на сайте Gismeteo.
Синоптики сообщают о малоактивном фронте, который перемещается через Украину и влияет на образование теплых воздушных масс.
В целом по стране будет без существенных осадков.
Иллюстративное фото: pixabay.com
В некоторых регионах прогнозируют туманы. В темное время суток на дорогах будет гололедица (везде, кроме южных областей).
В среднем температура воздуха в ночное время составит от -2 до +5 градусов, а днем будет от +2 до +12 градусов.
В столице столбики термометров будут варьироваться в пределах +1...+6 градусов.
В Киеве - облачно с прояснениями. Также стоит готовиться к небольшому дождю.
Иллюстративное фото: pixabay.com
Как сообщалось, ранее сурок Тимка рассказал, какая весна ожидает украинцев.
Также мы писали о том, что спасатели предупреждают о последствиях оттепели.