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В Мали взорвали французский БТР, погибли трое военных

Автор: Артур Родивилов

На территории Мали на самодельной мине подорвался бронетранспортер с французскими военнослужащими, трое из них погибли. Таким образом, общее число погибших в Мали военных сил Франции составило 47.

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Об этом сообщает канцелярия президента Франции.

Отмечается, что утром 28 декабря бронетранспортер французских военных, находившихся на задании, был атакован с применением взрывного устройства. В текущей кампании под названием "Бархан" задействованы свыше пяти тысяч французских военных.

"Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил уважение этим военнослужащим и вновь подтвердил решимость страны продолжать борьбу с терроризмом", - говорится в сообщении.

В последние месяцы в так называемом "районе трех границ" увеличилось число операций, проводимых против боевиков террористических группировок, которые, по словам министра обороны Франции Флоранс Парли, нападают на местных жителей и угрожают стабильности и безопасности региона.

Напомним, вчера в сирийской провинции Идлиб под обстрел попал российский БТР-82А. В результате обстрела трое российских военнослужащих получили легкие ранения.

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