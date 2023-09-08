В Малі стався подвійний теракт: загинуло понад 60 людей

Ситуація в Малі

За останні роки в Малі відбулось кілька державних переворотів, наразі в країні править військова хунта. Вони прийшли до влади на фоні проблем попереднього уряду, який звинувачувати, в тому числі, і у незахищенності мирного населення. Однак, з тих пір хунта не сильно просунулась у боротьбі з ісламістами, які контролюють частину країни.

Бойовики, пов'язані з Аль-Каїдою та Ісламською державою розширюють свої володіння в Малі, починаючи з 2012 року.

Зазначимо, що хунта, серед іншого, конфліктувала з миротворчим контингетонм ООН в країні та вимагала їх вийти з Малі. В підсумку, ООН пішла на такий крок та вивела своїх миротворців.

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