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У Малі російські найманці потрапили у пастку, колону розстріляли, - OSINT-аналітики

Фото: у Малі розстріляли колону російських найманців (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Колона російських найманців Африканського корпусу потрапила у пастку у Малі. Деякі з бойовиків раніше перебували у складі ПВК "Вагнера".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-проєкт Tatarigami_UA в X (Twitter).

За попередніми даними, атака відбулася 1 серпня. Є інформація, що щонайменше трьох найманців убито.

"Хоча фактична кількість жертв, ймовірно, становить 4 вбитих і 8 поранених з Африканського корпусу", - йдеться у повідомленні.

Аналіз даних свідчить, що серед загиблих також могли бути солдати армії Малі, а за атакою могли стояти бойовики з JNIM (Джамаат Нусрат аль-Іслам валь-Муслімін) - філії Аль-Каїди в Сахелі. Ознак участі туарегських повстанців немає.

"За словами джерела з відносно надійною репутацією, колону атакували з кулеметів і гранатометів, водночас одна граната, імовірно, вразила бронемашину в складі конвою, ймовірно, MRAP", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Tatarigami_UA, була уражена вантажівка Урал-4320 MTP-A2.1. У січні 2025 року зафіксовано перекидання сотень російських машин в Малі через Гвінею, а потім було щонайменше ще два постачання.

OSINT- аналітики вважають, що уражений Урал МТП - мобільна майстерня для обслуговування та ремонту техніки. 

 

Фото: у Малі розстріляли колону російських найманців (x.com/Tatarigami_UA)

У російських Telegram-каналах, зокрема й в одному з каналів ПВК "Вагнера", підтвердили загибель найманців з Африканського корпусу в Малі. Засідку організували в районі міста Тененку, в регіоні Мопті.

Напад на "вагнерівців" у Малі

Нагадаємо, у липні 2024 року туареги з руху CSP-PSD розмістили в інтернеті фотографії та відеоматеріали, що демонструють розгромлену колону найманців ПВК "Вагнера" в Малі.

Малійське повстанське угрупування повідомляло, що внаслідок нападу було знищено 84 найманців ПВК "Вагнера".

При цьому нещодавно британська розвідка зазначала, що Кремль виводить "вагнерівців" із Малі та заміняє її Африканським корпусом

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Російська ФедераціяМаліПВК Вагнера