У Малі російські найманці потрапили у пастку, колону розстріляли, - OSINT-аналітики

За попередніми даними, атака відбулася 1 серпня. Є інформація, що щонайменше трьох найманців убито.

"Хоча фактична кількість жертв, ймовірно, становить 4 вбитих і 8 поранених з Африканського корпусу", - йдеться у повідомленні.

Аналіз даних свідчить, що серед загиблих також могли бути солдати армії Малі, а за атакою могли стояти бойовики з JNIM (Джамаат Нусрат аль-Іслам валь-Муслімін) - філії Аль-Каїди в Сахелі. Ознак участі туарегських повстанців немає.

"За словами джерела з відносно надійною репутацією, колону атакували з кулеметів і гранатометів, водночас одна граната, імовірно, вразила бронемашину в складі конвою, ймовірно, MRAP", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Tatarigami_UA, була уражена вантажівка Урал-4320 MTP-A2.1. У січні 2025 року зафіксовано перекидання сотень російських машин в Малі через Гвінею, а потім було щонайменше ще два постачання.

OSINT- аналітики вважають, що уражений Урал МТП - мобільна майстерня для обслуговування та ремонту техніки.

Фото: у Малі розстріляли колону російських найманців (x.com/Tatarigami_UA)

У російських Telegram-каналах, зокрема й в одному з каналів ПВК "Вагнера", підтвердили загибель найманців з Африканського корпусу в Малі. Засідку організували в районі міста Тененку, в регіоні Мопті.