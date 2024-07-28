У Малі повстанці вбили і поранили десятки найманців ПВК "Вагнера"

Як зазначив повстанський рух "Постійні стратегічні рамки для миру, безпеки та розвитку" (CSP-PSD), його бійці захопили бронетехніку, вантажівки й цистерни під час боїв у прикордонному місті Тінзауатен у четвер і п'ятницю.

Армія Малі повідомила, що в боях двоє її солдатів загинули і 10 зазнали поранення. Однак при цьому ліквідовано близько 20 повстанців.

В п'ятницю під час виконання місії розбився один із гелікоптерів армії в місті Кідал, загиблих немає.

У мережі оприлюднене відео з місця після бою - кадри можна подивитися за цим посиланням. Також відео можна подивитися тут. Попереджаємо - ролик 21+!

Туареги - етнічна група, що населяє регіон Сахари, зокрема частину північного Малі. Багато з них відчувають себе маргіналізованими урядом країни.

Сепаратистське угруповання розпочало повстання проти уряду малійської хунти у 2012 році, однак пізніше воно було перехоплене ісламістськими угрупованнями.

У 2015 році угруповання підписало мирну угоду з урядом Малі. Однак наприкінці 2022 року CSP-PSD вийшла з переговорів.