Максимум за все время пандемии: в Украине более 26 тысяч новых случаев COVID

В Украине подтвердили 26 071 новый случай коронавируса за минувшие сутки. Это максимум за все время пандемии.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
26 071 - это антирекорд новых случаев коронавируса в Украине за все время пандемии.
В Украине за сутки госпитализировали 5366 человек; летальных исходов - 576; выздоровели - 10 006 человек.
Протестировали:
Больше всего новых COVID-случаев за сутки подтвердили в таких областях:
За все время пандемии в Украине заболели 2 851 804 человека; выздоровели - 2 411 711 человек; летальных случаев - 66 204.