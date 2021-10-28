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Максимум за все время пандемии: в Украине более 26 тысяч новых случаев COVID

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине подтвердили 26 071 новый случай коронавируса за минувшие сутки. Это максимум за все время пандемии.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

Статистика за сутки

26 071 - это антирекорд новых случаев коронавируса в Украине за все время пандемии.

В Украине за сутки госпитализировали 5366 человек; летальных исходов - 576; выздоровели - 10 006 человек.

Протестировали:

  • методом ПЦР - 77 573 человека,
  • методом ИФА - 21 960,
  • экспресс-тестами - 51 971.

Ситуация в областях

Больше всего новых COVID-случаев за сутки подтвердили в таких областях:

  • Днепропетровская - 2113,
  • Одесская - 2296,
  • Житомирская - 1668,
  • Львовская - 1506,
  • Запорожская - 1449,
  • Киеве - 1451.

Общая статистика

За все время пандемии в Украине заболели 2 851 804 человека; выздоровели - 2 411 711 человек; летальных случаев - 66 204.

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