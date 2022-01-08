UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Максимум с середины прошлого года: в Индии очередной всплеск коронавируса

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Индии за минувшие сутки подтвердили почти 142 тысячи новых случаев коронавируса. Это стало максимумом с конца мая прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По данным телеканала, в Индии за последние 24 часа выявили 141 986 новый случай коронавируса. Это самый высокий суточный показатель заболеваемости инфекций с 31 мая прошлого года.

Массовый всплеск заболеваемости коронавирусом наблюдается во всех крупных индийских городах. В Нью-Дели выявили 17 335 новых случаев, а в Мумбаи - 20 971 случай.

По данным Министерства здравоохранения Индии на 8 января, в стране зарегистрировано в общей сложности 35 368 372 случая заболевания коронавирусом, в том числе 3 071 случай варианта "Омикрон". Умерли от последствий инфекции 483 463 человека.

Напомним, ранее власти Индии усилили ограничения и вакцинацию из-за вспышки коронавируса.

Отметим, на Кипре обнаружили новый штамм коронавируса, он получил название "Дельтакрон", поскольку является гибридом "Дельты" и "Омикрона".

Читайте РБК-Украина в Google News
ИндияКоронавирус