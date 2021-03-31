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Максимум с начала года: в Польше антирекорд смертельных COVID-случаев

Автор: Андрей Козловский

В Польше за минувшие сутки зафиксировали 653 летальных случаев из-за коронавируса. Это наибольшее количество смертей с начала года.

Об этом сообщает Onet.pl.

Как сообщается, в целом это второе крупнейшее за всю историю коронавируса в Польше число погибших. Больше было только 25 ноября, когда умерли 674 человека.

Кроме того, за сутки в Польше были зафиксированы 32 874 новых случая коронавируса. Для сравнения, во вторник Минздрав сообщил о 21 тысячи новых заражений, а в минувшую среду - почти 30 тысяч.

Напомним, в Польше из-за роста числа новых случаев коронавирус могут ввести комендантский час.

Также РБК-Украина писало, что Польша с 30 марта больше не признает результаты COVID-тестов из стран не Шенгенской зоны. Теперь украинцам, чтобы избежать карантина, придется при въезде в Польшу сдавать тест на коронавирус на польской территории.

Кроме того, накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в стране до конца августа планируют предложить вакцинацию от коронавируса всем желающим. Сейчас в Польше сделали 6 млн прививок.

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