Максимум с начала года: в Польше антирекорд смертельных COVID-случаев

В Польше за минувшие сутки зафиксировали 653 летальных случаев из-за коронавируса. Это наибольшее количество смертей с начала года.

Как сообщается, в целом это второе крупнейшее за всю историю коронавируса в Польше число погибших. Больше было только 25 ноября, когда умерли 674 человека.

Кроме того, за сутки в Польше были зафиксированы 32 874 новых случая коронавируса. Для сравнения, во вторник Минздрав сообщил о 21 тысячи новых заражений, а в минувшую среду - почти 30 тысяч.