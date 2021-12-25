UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Максимум с лета. В Китае резкий суточный прирост COVID-заражений

Автор: Мария Кучерявец

В Китае за вчера зафиксировали 164 новых случаев заражения коронавирусом. Это самый большой суточный показатель с 9 августа этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание kwongwah.

В частности, 73 из новых инфицирований были ввезены из-за рубежа. Остальные - местные.

"Повышенная температура, кашель и недомогание выявлены у 140 человек, остальные 24 - бессимптомные пациенты", - говорится в сообщении.

По данным местного издания, в Китае за последние семь дней количество COVID-больных, находящихся в местных медицинских учреждениях, увеличивалось в среднем на 1,9% в сутки и составляет 1 881 пациент.

В целом за все время в материковой части Китая коронавирусом заболели 100,8 тыс. человек (не считая бессимптомных больных).

С начала пандемии в стране от болезни умерло 4 636 человек.

Напомним, в Китае наказали десятки чиновников, причастных к вспышке коронавируса в Сиане. Город-миллионник закрыли на локдауне.

Читайте РБК-Украина в Google News
КитайПандемия коронавируса