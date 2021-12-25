Максимум с лета. В Китае резкий суточный прирост COVID-заражений

В частности, 73 из новых инфицирований были ввезены из-за рубежа. Остальные - местные.

"Повышенная температура, кашель и недомогание выявлены у 140 человек, остальные 24 - бессимптомные пациенты", - говорится в сообщении.

По данным местного издания, в Китае за последние семь дней количество COVID-больных, находящихся в местных медицинских учреждениях, увеличивалось в среднем на 1,9% в сутки и составляет 1 881 пациент.

В целом за все время в материковой части Китая коронавирусом заболели 100,8 тыс. человек (не считая бессимптомных больных).

С начала пандемии в стране от болезни умерло 4 636 человек.