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Максимум с лета. В Китае резкий суточный прирост COVID-заражений

Новина українською →
Китай, Суббота 25 декабря 2021 15:26
Максимум с лета. В Китае резкий суточный прирост COVID-заражений Фото: в Китае резкий суточный прирост COVID-заражений (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Китае за вчера зафиксировали 164 новых случаев заражения коронавирусом. Это самый большой суточный показатель с 9 августа этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание kwongwah.

В частности, 73 из новых инфицирований были ввезены из-за рубежа. Остальные - местные.

"Повышенная температура, кашель и недомогание выявлены у 140 человек, остальные 24 - бессимптомные пациенты", - говорится в сообщении.

По данным местного издания, в Китае за последние семь дней количество COVID-больных, находящихся в местных медицинских учреждениях, увеличивалось в среднем на 1,9% в сутки и составляет 1 881 пациент.

В целом за все время в материковой части Китая коронавирусом заболели 100,8 тыс. человек (не считая бессимптомных больных).

С начала пандемии в стране от болезни умерло 4 636 человек.

Напомним, в Китае наказали десятки чиновников, причастных к вспышке коронавируса в Сиане. Город-миллионник закрыли на локдауне.

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