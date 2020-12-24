ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

У Макрона больше нет симптомов COVID-19, он выйдет из карантина

Париж, Четверг 24 декабря 2020 12:29
У Макрона больше нет симптомов COVID-19, он выйдет из карантина
Фото: Эммануэль Макрон (facebook.com/EmmanuelMacron)
Автор: РБК-Украина

Президент Франции Эммануэль Макрон поправляется после того, как неделю назад у него выявили COVID-19. На сегодня у него нет симптомов коронавирусной болезни.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на Елисейский дворец.

В заявлении Елисейского дворца говорится, что Макрон теперь может завершить свой карантин после того, как в течение семи дней изолировался в резиденции президента Ла-Лантерн, недалеко от Версальского дворца.

Отметим, 17 декабря у него был положительный результат на коронавирус. Макрон несколько дней страдал от головных болей, сухого кашля и усталости, а в среду его состояние улучшилось.

Напомним, ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин обсудил нормандский формат по урегулированию на Донбассе с Макроном. При этом в Кремле отмечают, что о сроках саммита "нормандской четверки" говорить пока не приходится.

До этого Макрон в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал продолжить поддержку для продвижения в мирном процессе. Он также подчеркнул важность выполнения парижских договоренностей "нормандской четверки".

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика ФранцияЭммануэль МакронCOVID-19

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь