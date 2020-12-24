У Макрона больше нет симптомов COVID-19, он выйдет из карантина

Фото: Эммануэль Макрон (facebook.com/EmmanuelMacron)

Президент Франции Эммануэль Макрон поправляется после того, как неделю назад у него выявили COVID-19. На сегодня у него нет симптомов коронавирусной болезни.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на Елисейский дворец.

В заявлении Елисейского дворца говорится, что Макрон теперь может завершить свой карантин после того, как в течение семи дней изолировался в резиденции президента Ла-Лантерн, недалеко от Версальского дворца.

Отметим, 17 декабря у него был положительный результат на коронавирус. Макрон несколько дней страдал от головных болей, сухого кашля и усталости, а в среду его состояние улучшилось.

Напомним, ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин обсудил нормандский формат по урегулированию на Донбассе с Макроном. При этом в Кремле отмечают, что о сроках саммита "нормандской четверки" говорить пока не приходится.

До этого Макрон в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал продолжить поддержку для продвижения в мирном процессе. Он также подчеркнул важность выполнения парижских договоренностей "нормандской четверки".