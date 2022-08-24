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Макрон заявил о конце "эпохи изобилия" и предупредил о тяжелой зиме во Франции

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Франция переживает конец "эпохи изобилия", поэтому гражданам стоит приготовиться к тяжелой зиме и будущим экономическим последствиям.

Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.

Президент выступил на первом заседании правительства после летних каникул. Макрон считает, что засуха и лесные пожары значительно повлияли на экономическую ситуацию во Франции.

"Я считаю, что мы сейчас переживаем переломный момент или большие потрясения. Во-первых, потому что мы переживаем... конец того, что может показаться эпохой изобилия", - сказал Макрон.

Французский лидер отметил, что война в Украине, которую развязала Россия, вызвала нестабильность и привела к жертвам. Макрон призвал граждан подготовиться к тяжелой зиме, поскольку цена на энергоносители резко возрастают.

"Переломный момент, через который мы проходим, и который может заставить наших граждан чувствовать большую тревогу... Нам придется столкнуться с экономическими последствиями. Речь идет о продуктах и технологиях, которые казались нам всегда доступными", - добавил президент Франции.

Напомним, Эммануэль Макрон на саммите Крымской платформы призвал не идти на компромиссы с Россией.

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Эммануэль МакронФранция