Макрон заявил о конце "эпохи изобилия" и предупредил о тяжелой зиме во Франции

Президент выступил на первом заседании правительства после летних каникул. Макрон считает, что засуха и лесные пожары значительно повлияли на экономическую ситуацию во Франции.

"Я считаю, что мы сейчас переживаем переломный момент или большие потрясения. Во-первых, потому что мы переживаем... конец того, что может показаться эпохой изобилия", - сказал Макрон.

Французский лидер отметил, что война в Украине, которую развязала Россия, вызвала нестабильность и привела к жертвам. Макрон призвал граждан подготовиться к тяжелой зиме, поскольку цена на энергоносители резко возрастают.

"Переломный момент, через который мы проходим, и который может заставить наших граждан чувствовать большую тревогу... Нам придется столкнуться с экономическими последствиями. Речь идет о продуктах и технологиях, которые казались нам всегда доступными", - добавил президент Франции.