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Макрон про теракт у "Крокус Холлі": було б цинічно намагатися звинуватити Україну

Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Усі ознаки вказують, що теракт у Підмосков'ї в "Крокус Сіті Холі", було скоєно угрупованням "Ісламська держава". Було б "цинічно і контрпродуктивно" намагатися звинуватити Україну.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Відповідальність за цей напад узяла на себе "Ісламська держава", і інформація, яка є у нас, у наших (розвідувальних) служб, а також у наших основних партнерів, вказує на те, що це дійсно був підрозділ "Ісламської держави", який спровокував цей напад", - заявив він. 

Він підкреслив, що було б цинічно з боку РФ звинуватити в теракті Україну. 

"Я думаю, що було б цинічно і контрпродуктивно для самої Росії і безпеки її громадян використати цей контекст, щоб спробувати обернути його проти України", - заявив Макрон. 

 

Теракт у Підмосков'ї

Увечері у п'ятницю, 22 березня, у місті Красногорськ у Підмосков'ї кілька озброєних чоловіків у камуфляжі влаштували стрілянину у концертному залі "Крокус Сіті Холл". За даними росіян, в результаті атаки загинуло понад 100 людей.

Російські силовики заявили, що затримали чотирьох людей, які причетні до теракту. Російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито терористи хотіли втекти в Україні, де для них було підготовлено "вікно".

Відповідальність за теракт взяло на себе угруповання "Ісламська держава". У США підтвердили інформацію про причетність ІДІЛ та відкинули участь у подіях України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що "те, що сталося вчора в Москві, очевидно, і Путін, і інші подонки просто намагаються звалити на когось іншого".

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ФранціяРосійська ФедераціяЕммануель МакронТеракт