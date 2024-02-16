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Макрон про смерть Навального: відчуваю гнів та обурення

Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Президент Франції Еммануель Макрон виразив співчуття сім'ї російського опозиціонера Олексія Навального на фоні чуток про його загибель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву французького президента.

Французький президент відмітив, що у" сьогоднішній Росії вільних духом відправляють у Гулаг" і засуджують до смерті.

"Я відчуваю гнів і обурення. Я вшановую пам'ять Олексія Навального, його самовідданість, його мужність. Мої думки з його родиною, близькими людьми та російським народом", - заявив Макрон.

Росія заявила про смерть Навального

Сьогодні, 16 лютого, управління Федеральної служби виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу повідомило про смерть російського опозиціонера Олексія Навального. Зазначається, що він нібито помер у виправній колонії, де відбував покарання.

Прессекретарка російського політика Кіра Ярмиг заявила, що команда Навального поки немає доказів його смерті. Адвокат Навального вилітає в Харп, де відбував покарання опозиціонер.

Детальніше з біографією Навального можна ознайомитися в матеріалі РБК-Україна "Головний засуджений РФ. Хто такий Навальний і чому його посадили".

Про те, що відомо про смерть навального, та як на це реагують у світі можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

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ФранціяРосійська ФедераціяНавальнийЕммануель Макрон