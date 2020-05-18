Макрон раскритиковал страны ЕС за полное закрытие границ в условиях пандемии COVID-19

Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал страны Европейского Союза за полное закрытие границ в условиях пандемии COVID-19. По его мнению, это портит репутацию ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом Франции.

По словам французского президента, Франция и Германия ввели ограничения на пересечение границ в рамках ЕС, но не запретили перемещаться лицам, которые работают в других странах.

Речь идет и о разрешении пересечения транспортных средств, перевозящих товары, включая медицинскую продукцию и продукты питания.

Макрон отметил, что хотя Франция и Германия жестко закрыли внешние границы ЕС, но внутри Евросоюза остаются открытыми. Некоторые европейские страны не отреагировали так же и закрыли свои границы с соседями.

Французский президент призвал страны ЕС к гуманному отношению, как в Германии, Швейцарии, Люксембурге или Австрии, которые приняли на лечение около 200 французских пациентов.

Напомним, Франция и Германия предлагают создать фонд восстановления экономики ЕС. Фонд восстановления европейской экономики общим объемом должен составлять 500 млрд евро.

Как сообщало РБК-Украина, президент Франции и канцлер Германии сегодня проводят общую пресс-конференцию. Ожидалось, что по итогам пресс-конференции лидеры государств опубликуют совместную декларацию, представляющую совместную инициативу.