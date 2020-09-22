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Макрон потребовал от России объяснений из-за отравления Навального

Автор: Максим Зайченко

Во вторник, 22 сентября, президент Франции Эммануэль Макрон потребовал от России немедленных объяснений по поводу отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Он предупредил, что Париж не позволит пересечь "красные линии" по применению химического оружия.

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Об этом Макрон заявил, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, передает агентство Reuters.

"Мы не потерпим применения химического оружия ни в Европе, ни в России, ни в Сирии. Это разъяснение должно быть быстрым и безупречным", - сказал Макрон, не уточнив, что будет сделано, если Россия не предоставит удовлетворительных объяснений.

Напомним, ранее французская газета Le Monde сообщила, что российский президент Владимир Путин в разговоре с Макроном 14 сентября заявил, что Навальный сам мог принять яд "Новичок", из-за которого он впал в кому. Также Путин нелестно высказался об оппозиционере.

Макрон, в свою очередь, тут же отверг версию о попытке Навального отравиться самому. Навальный потерял сознание 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Его госпитализировали.

Позже его перевезли в берлинскую клинику "Шарите". Затем правительство Германии официально объявило, что политика отравили веществом из группы ядов "Новичок".

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп отказался обсуждать вопрос отравления Навального.

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Новости Украины Российская ФедерацияНавальныйЭммануэль Макрон