Макрон назвал отравление Навального попыткой убийства

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что факт применения запрещенного химического оружия против российского оппозиционера Алексея Навального не вызывает сомнений. Россия должна предоставить разъяснения по этому делу.

Об этом Макрон заявил в Вильнюсе на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой, сообщает Reuters.

"Совершенно очевидно, что это попытка убийства, которая имела место в России в отношении лидера российской оппозиции с применением химического агента", - сказал он.

Макрон отметил, что международное сообщество должно будет принять решение о последствиях отравления Навального на основе информации, предоставленной или не предоставленной Россией для расследования, проведенного Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Напомним, российский оппозиционер впал в кому 20 августа. Тогда он потерял сознание во время перелета из Томска в Москву. Он был госпитализирован в больницу в Омске. При этом российские врачи не обнаружили яда в организме политика и отвергли версию отравления.

Спустя два дня Навальный был доставлен в клинику "Шарите" в Берлине, где немецкие врачи установили, что оппозиционер был отравлен веществом типа "Новичок". 23 сентября его выписали из берлинской клиники "Шарите". Навальный останется в Германии до окончания курса реабилитации.

В ОЗХО выразили "серьезную озабоченность" из-за сообщения об отравлении Навального ядом класса "Новичок".

Ранее французская газета Le Monde сообщила, что российский президент Владимир Путин в разговоре с Макроном 14 сентября заявил, что Навальный сам мог принять яд "Новичок", из-за которого он впал в кому. Макрон, в свою очередь, тут же отверг версию о попытке Навального отравиться самому.