Макрон хочет убедить Путина прекратить ведение огня из-за коронавируса

Фото: Владимир Путин и Эммануэль Макрон (kremlin.ru)

Макрон заявил, что вскоре поговорит с Путиным

Трое из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН согласны поддержать призыв ООН к глобальному прекращению огня для сосредоточения на пандемии коронавируса. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает Reuters

Макрон отметил, что этот призыв поддерживают президент Китая Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, остается убедить президента РФ Владимира Путина.

"Я думаю, что президент Путин наверняка согласится, и в тот день, когда он скажет, что мы это сделаем, мы сможем провести эту видеоконференцию и передать этот призыв торжественно, убедительно и эффективно", - заявил он.

Президент Франции рассказал, что говорил о прекращении огня с президентом России еще в начале этой инициативы, которая прозвучала в конце марта. После этого он с Путиным не разговаривал, но заявил, что вскоре это сделает.

Напомним, Макрон заявил, что война в Украине не является препятствием для улучшение отношений с Россией. Он отметил, что долго размышлял о возможности изменить отношение к Владимиру Путину.

Также Эммануэль Макрон настаивал, что диалог с Россией, в том числе в рамках нормандского формата, в интересах мира и безопасности в Европе.