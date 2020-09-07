ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Макрон и Джонсон требуют от России объяснить отравление Навального

Автор: РБК-Украина

Президент Франции Эммануэль Макрон и британский премьер Борис Джонсон требуют от России объяснить, как был отравлен оппозиционер Алексей Навальный. Стороны также обсудили заключение торговой сделки в связи с выходом Британии из Европейского союза.

Самые читаемые новости

Об этом говорится в сообщении на сайте британского правительства по итогам их переговоров.

"Премьер-министр и президент Макрон выразили возмущение нападением на Алексея Навального и заявили, что России необходимо срочно объяснить, как лидера оппозиции отравили "Новичком", - говорится в сообщении.

Стороны также обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом и по другим международным вопросам, включая кризисы в Ливии и Ливане и ближневосточный мирный процесс.

Напомним, ранее сообщалось, что немецкие врачи вывели Алексея Навального из искусственной комы, в которой он находился с 20 августа. Российский оппозиционер реагирует на окружающий, состояние его здоровья улучшилось.

Сегодня стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель готова связать "Северный поток-2" с ответом России по отравлению Навального. Это означает, что официальный Берлин не исключает санкции против газопровода из-за инцидента с применением химического оружия против российского оппозиционера.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины НавальныйЭммануэль МакронБорис Джонсон