В Макарове обнаружили тела 132 человек, которых расстреляли российские оккупанты

По словам Макаровского поселкового головы Вадима Токара, на освобожденных территориях были видны зверства российских оккупантов.

"Мы подняли 132 гражданских мирных жителей, которые были просто расстреляны русскими орками, я их людьми назвать не могу", - сказал Токарь.

Также в поселке уничтожили почти всю инфраструктуру: больницу, детские сады и жилые дома. Кроме того, местные жители более месяца провели без света, воды, газа, тепла и связи.

Поселковый голова отметил, что сейчас в Макарове разминируют территорию.