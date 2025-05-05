У Махачкалі невідомі стріляли у поліцейських: є загиблі (відео)

У російському місті Махачкала сталася стрілянина. Невідомі напали на правоохоронців.

Про це заявив глава Дагестану Сергій Меліков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медузу ".

"З'ясовуємо обставини перестрілки в Махачкалі. За попередніми даними, співробітники МВС намагалися зупинити автомобіль, але водій не підкорився і відкрив по них вогонь", - написав російський чиновник.



Він додав, що внаслідок інциденту є постраждалі.

Водночас у російських Telegram-каналах з'явилася інформація про одного, двох або навіть трьох загиблих співробітників російської Державної інспекції безпеки дорожнього руху (ГИБДД). Пізніше в МВС Дагестану підтвердили, що було вбито трьох поліцейських.

У відомстві додали, що нападники втекли з місця події на службовому автомобілі. Було введено план "перехоплення".