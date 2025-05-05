У Махачкалі невідомі стріляли у поліцейських: є загиблі (відео)
У російському місті Махачкала сталася стрілянина. Невідомі напали на правоохоронців.
Про це заявив глава Дагестану Сергій Меліков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медузу".
"З'ясовуємо обставини перестрілки в Махачкалі. За попередніми даними, співробітники МВС намагалися зупинити автомобіль, але водій не підкорився і відкрив по них вогонь", - написав російський чиновник.
Він додав, що внаслідок інциденту є постраждалі.
Водночас у російських Telegram-каналах з'явилася інформація про одного, двох або навіть трьох загиблих співробітників російської Державної інспекції безпеки дорожнього руху (ГИБДД). Пізніше в МВС Дагестану підтвердили, що було вбито трьох поліцейських.
У відомстві додали, що нападники втекли з місця події на службовому автомобілі. Було введено план "перехоплення".
Напад на поліцейських у Дагестані
Нагадаємо, ще на початку березня в Махачкалі група невідомих напала на поліцейську дільницю. Там сталася перестрілка за участю кількох молодих людей, а також співробітників поліції.
Після цього російські правоохоронці оголосили операцію для ліквідації загрози.
Інформації про загиблих або постраждалих унаслідок інциденту не було.
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