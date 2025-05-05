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У Махачкалі невідомі стріляли у поліцейських: є загиблі (відео)

Махачкала, Понеділок 05 травня 2025 15:40
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У Махачкалі невідомі стріляли у поліцейських: є загиблі (відео) Фото: у Махачкалі сталася стрілянина (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

У російському місті Махачкала сталася стрілянина. Невідомі напали на правоохоронців.

Про це заявив глава Дагестану Сергій Меліков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медузу".

"З'ясовуємо обставини перестрілки в Махачкалі. За попередніми даними, співробітники МВС намагалися зупинити автомобіль, але водій не підкорився і відкрив по них вогонь", - написав російський чиновник.

Він додав, що внаслідок інциденту є постраждалі.

Водночас у російських Telegram-каналах з'явилася інформація про одного, двох або навіть трьох загиблих співробітників російської Державної інспекції безпеки дорожнього руху (ГИБДД). Пізніше в МВС Дагестану підтвердили, що було вбито трьох поліцейських.

У відомстві додали, що нападники втекли з місця події на службовому автомобілі. Було введено план "перехоплення".

Напад на поліцейських у Дагестані

Нагадаємо, ще на початку березня в Махачкалі група невідомих напала на поліцейську дільницю. Там сталася перестрілка за участю кількох молодих людей, а також співробітників поліції.

Після цього російські правоохоронці оголосили операцію для ліквідації загрози.

Інформації про загиблих або постраждалих унаслідок інциденту не було.

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