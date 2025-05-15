Magura збиває Су-30. У Буданова вперше показали дрони-вбивці літаків

Військова розвідка України вперше показала нове покоління морських дронів Magura V7. Ті самі, які нещодавно збили два російські винищувачі Су-30.

Зазначимо, українські дрони Magura попередніх поколінь успішно вразили 16 російських кораблів у Чорному морі, дев'ять із яких - знищили. А в новорічну ніч 31 грудня 2024 року вперше знищили два вертольоти Мі-8 і пошкодили третій.

Що стосується Magura V7, то морські дрони нового сімейства вперше в історії збили два російські винищувачі Су-30. Сталося це 2 травня 2025 року.



Фото: презентація морських дронів Magura V7 (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами представника ГУР Андрія Юсова, за три роки дрони Magura стали сучасним інструментом, який до того ж постійно вдосконалюється. Але запорукою успіху залишається професійна робота бійців ГУР. Як зазначили бійці Group 13 ("Мисливці за російськими кораблями"), результатом стало те, що ворожий флот витіснили із західної частини Чорного моря і загнали його в пункти постійної дислокації. Тепер кораблі противника скуті в діях і не виконують свої завдання за призначенням.



Фото: дрон нового покоління Magura V7 (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зазначимо, Magura V7 здатні долати відстань близько 800 км, озброєні турелями і ракетами для роботи по повітряних цілях.

"Ви бачите ракети ППО і це говорить саме за себе. Починаємо витісняти, скажімо так, росіян із повітря над Чорним морем", - заявив журналістам начальник ГУР Кирило Буданов.

На запитання, як саме вдалося збити російські літаки, він відповів, що завдяки "новим українським технологічним рішенням".

Magura вперше в історії знищив Су-30

На початку травня стало відомо, що бійці спецпідрозділу ГУР Group 13 збили ракетою ворожий бойовий літак із безпілотної морської платформи Magura. Успішний удар було завдано в акваторії Чорного моря, трохи західніше від порту в місті Новоросійськ, де противник ховає залишки свого Чорноморського флоту. Ще один літак Су-30 був збитий біля окупованого Криму.

Зазначимо, як правило, проти українських Magura росіяни застосовують саме бойову авіацію. На презентації нового покоління представники військової розвідки України заявили, що в такий спосіб, схоже, знайдено спосіб протидіяти літакам і вертольотам.