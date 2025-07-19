Магучіх шокувала результатом на Діамантовій лізі в Лондоні: такого провалу не було три роки

Як пройшли змагання

У суботу, 19 липня, в Лондоні відбувся 11-й етап Діамантової ліги-2025 зі стрибків у висоту серед жінок. Україну на змаганнях мали представляти дві легкоатлетки – Ярослава Магучіх і Юлія Левченко. Однак Левченко в останній момент знялась з турніру.

Змагання відбувалися у складних погодних умовах – зранку в Лондоні пройшов дощ, що зробило покриття слизьким.

Стрибунки стартували з висоти 1,86 м, яку Магучіх подолала без проблем. Проте планка 1,93 м підкорилася їй лише з третьої спроби. А на висоті 1,96 м українка невдало виконала всі три спроби. Отже підсумковий результат – 1,93 м.

На такій ж висоті завершили виступи ще дві спортсменки – Елеонор Паттерсон з Австралії та німкеня Крістіна Гонзель. Однак вони використали на це менше спроб ніж Магучіх. Тому світова рекордсменка опинилася поза подіумом – вперше за три роки на міжнародних стартах.

Перемогу здобула британка Морган Лейк, котра єдиною взяла планку на 1,96 м.

Зазначимо, що етап у Лондоні пропускала лідер світового сезону – Нікола Оліслагерс з Австралії, якій Магучії програла на двох попередніх етапах Діамантової ліги.

Діамантова ліга-2025. Лондон. Стрибки у висоту (жінки):

Морган Лейк (Велика Британія) – 1,96 м Елеонор Паттерсон (Австралія) – 1,93 м Крістіна Гонзель (Німеччина) – 1,93 м Ярослава Магучіх (Україна) – 1,93 м

Що означає цей результат для Магучіх

Українка перервала серію з 44 поспіль подіумів на міжнародних і національних змаганнях.

Востаннє вона була поза п'єдесталом на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі у 2022 році – тоді посіла п'яте місце.

Показник у 1,93 м став для неї другим найгіршим у сезоні. Менший результат вона мала лише на турнірі в Льєжі, де з 1,91 м поділила "золото".

Коли наступний старт

Наступний етап Діамантової ліги зі стрибків у висоту серед жінок запланований на 16 серпня в польській Сілезії.