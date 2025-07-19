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Магучіх шокувала результатом на Діамантовій лізі в Лондоні: такого провалу не було три роки

Лондон, Субота 19 липня 2025 18:14
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Магучіх шокувала результатом на Діамантовій лізі в Лондоні: такого провалу не було три роки Фото: Ярослава Магучіх потрапила в смугу невдач (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Олімпійська чемпіонка та рекордсменка світу в стрибках у висоту Ярослава Магучіх вперше за три роки не потрапила на подіум на міжнародних змаганнях. Сенсація сталася на етапі Діамантової ліги в Лондоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати турніру.

Як пройшли змагання

У суботу, 19 липня, в Лондоні відбувся 11-й етап Діамантової ліги-2025 зі стрибків у висоту серед жінок. Україну на змаганнях мали представляти дві легкоатлетки – Ярослава Магучіх і Юлія Левченко. Однак Левченко в останній момент знялась з турніру.

Змагання відбувалися у складних погодних умовах – зранку в Лондоні пройшов дощ, що зробило покриття слизьким.

Стрибунки стартували з висоти 1,86 м, яку Магучіх подолала без проблем. Проте планка 1,93 м підкорилася їй лише з третьої спроби. А на висоті 1,96 м українка невдало виконала всі три спроби. Отже підсумковий результат – 1,93 м.

На такій ж висоті завершили виступи ще дві спортсменки – Елеонор Паттерсон з Австралії та німкеня Крістіна Гонзель. Однак вони використали на це менше спроб ніж Магучіх. Тому світова рекордсменка опинилася поза подіумом – вперше за три роки на міжнародних стартах.

Перемогу здобула британка Морган Лейк, котра єдиною взяла планку на 1,96 м.

Зазначимо, що етап у Лондоні пропускала лідер світового сезону – Нікола Оліслагерс з Австралії, якій Магучії програла на двох попередніх етапах Діамантової ліги.

Діамантова ліга-2025. Лондон. Стрибки у висоту (жінки):

  1. Морган Лейк (Велика Британія) – 1,96 м
  2. Елеонор Паттерсон (Австралія) – 1,93 м
  3. Крістіна Гонзель (Німеччина) – 1,93 м
  4. Ярослава Магучіх (Україна) – 1,93 м

Що означає цей результат для Магучіх

Українка перервала серію з 44 поспіль подіумів на міжнародних і національних змаганнях.

Востаннє вона була поза п'єдесталом на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі у 2022 році – тоді посіла п'яте місце.

Показник у 1,93 м став для неї другим найгіршим у сезоні. Менший результат вона мала лише на турнірі в Льєжі, де з 1,91 м поділила "золото".

Коли наступний старт

Наступний етап Діамантової ліги зі стрибків у висоту серед жінок запланований на 16 серпня в польській Сілезії.

Раніше Ольга Харлан повідомила, чи планує відновити виступи на міжнародній арені.

Також читайте, як Ярослава Магучих доповнила літній образ сумкою за 220 тисяч.

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